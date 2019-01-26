Tur sesleri Bostancı’ndan yankılandı

Girne Halk Evi, ilk devresinde zorlandığı maçta, Yalova’yı deplasmanda Yankı Aktül’ün golleriyle mağlup ederek, turu geçti

STAT: Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı

HAKEMLER: Osman Özpaşa, Ferhat Tuna, Olgun Canik YALOVA: Kıvanç, Mehmet, Çağan, Mahmut, Civan (Dk.78 Mehmet Kum), Selçuk, Metin (Dk.48 Muhsin), İsmail (Dk.83 Ertan), Hakan, Darbaz, Taylan GİRNE HALK EVİ: Okyanus, Hasan, Yaşar (Dk.78 Talip), Mahmut, İlker, Oladele, James, Yankı, Kaan (Dk.73 Özgür), Selim (Dk.88 Lua Lua), Mustafa

KIRMIZI KART: Dk.47 Kıvanç (Yalova)

GOLLER: Dk.48 (P), 90 Yankı Aktül (GHE)

Kıbrıs Kupası ilk tur maçında Girne Halk Evi, ilk devresinde zorlandığı maçta, Yalova’yı deplasmanda Yankı Aktül’ün golleriyle mağlup ederek, turu geçti.

Maçın ilk devresi büyük çekişme içerisinde geçerken devre 0-0 sona erdi. Girne Halk Evi, ikinci devreye etkili başlarken, Yalova kalecisi Kıvanç’ın neden olduğu penaltı sonrasında Kıvanç kırmızı kart görürken, Yankı penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın son dakikasında yine Yankı skoru belirledi. 0-2