Futbolda yerli kiralık futbolcu aransfer dönemi dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda atılan son imzalar ile tamamlanırken, transfer pazarlıkları son ana kadar sürdü.

Gerek telefonda gerekse de Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu içerisindeki odalarda devam pazarlıkları sonrasında bazı transferler gerçekleşirken, bazıları ile gerçekleşmedi.

Bostancı Bağcıl kulüp başkanı Hasan Besim, son dakikalara kadar, Girne Halk Evi’nden Êrtaç’ın transferi ile uğraştı. Anzhi ile takas edilmesi gündemde olan Ertaç’ın, Bostancı Bağcıl transferi gerçekleşmedi.

Değirmenlik kulüp başkanı Emirali Öztüccar ise uzun süre Ali ve Emre İmam kardeşler ile pazarlık yapmasına rağmen, bu futbolcular tercihlerini Mesarya’dan yana kullandılar.