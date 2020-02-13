Trabzonspor yarı finalde

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti. İlk maçı 5-0 kazanan bordo-mavililer kupada yarı finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo mavililer, 9' ve 46' Guilherme, 68. dakikada Abdulkadir Parmak ve 83. dakikada Safa Kınalı'nın attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etti. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un maçtaki tek golünü ise 17. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor, evinde oynadığı ilk maçta Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 mağlup etmişti.

YARI FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. İki takım arasında ilk maç Trabzon'da rövanş ise İstanbul'da oynanacak.

Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.