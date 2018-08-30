Trabzonspor alt yapısı, Kıbrıslı Türk’e emanet

Kıbrıslı Türk teknik adam Tolga Güçsoy Derviş, Trabzonspor’un alt yapısında görev yapacak

Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türk teknik adam Tolga Güçsoy Derviş, Türkiye Süper Ligi takımlarından Trabzonspor’un altyapısına dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon İngiltere League Two takımı Crawley Town’un U23 takımını çalıştıran, Türk Ligi’nde de Türkmenköy’ün antrenörlüğünü yapan Kıbrıs asıllı Derviş, antrenörlük eğitimlerini aldıktan sonra bir süre Chelsea altyapısında da görev yapmıştı.

Gemç teknik adam Tolga Güçsoy Derviş, iki sezon önce kurulma aşamasındaki Crawley Town U23 takımının başına getirildi. Bu arada Türk Ligi Birinci Küme takımlarından Londra Türkmenköy’ü de çalıştıran 26 yaşındaki teknik adamın Trabzonspor’a gitmesi dikkat çekti.

Türkmenköy Kulübü yöneticisi Mustafa Dereci yapılan davet ile konuşurken, “Tolga hocamıza yapılan daveti duyunca önce şaka yapıldığını sandık. Ama sonradan işin ciddiyetini gördük. Trabzonsporlu yöneticiler hocamızı uzun süreden beri izliyormuş. Böyle bir şey hepimizi memnun etti, gururlandık." dedi.