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Trabzon rotayı APOEL’e çevirdi

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Trabzon rotayı APOEL’e çevirdi
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Hamit Sakallı

Güney Kıbrıs 1.Lig’inde üst üste altıncı şampiyonluğunu elde eden APOEL’in futbolcularına teklifler geliyor. Türkiye Süper Ligi’nde istediği sonuçları alamayan ve yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor da rotasını APOEL’e çeviren kulüplerden oldu. APOEL’de forma giyen Ghayas Zahid, geçtiğimiz sezon 9 gol ve 14 asistle oynadı. Arap asıllı Norveçli oyuncu için  Apoel’in 2 milyon euro bonservis istediği Zahid’in kendisinin de 450 bin Euro teklife evet diyeceği öğrenildi.

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