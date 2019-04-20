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Trabzon fırtınası esmeye devam ediyor

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Trabzon fırtınası esmeye devam ediyor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Konuk ekipte Mustafa Akbaş kırmızı kart gördü.

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor'un golleri 31. dakikada Anthony Nwakaeme ve 79. dakikada Hugo Rodallega'dan geldi. Evkur Yeni Malatyaspor'un karşılaşmadaki tek golünü 22. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş kırmızı kart gördü.

Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik alan Trabzonspor puanını 52'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Evkur Yeni Malatyaspor ise 38 puanda kaldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maçta Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u 5-0 mağlup etmişti.

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