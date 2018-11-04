Trabzon 87. dakikada yıkıldı

Medical Park Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısı 25. dakikada Hugo Rodallega'nın golü ile Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı iki ekip de yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamazken, Bursaspor aradığı gole 87. dakikada Allano Lima ile ulaştı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Trabzonspor 16 puana, Bursaspor da 13 puana yükseldi.
Ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bursasopor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Bursaspor 1-1 berabere kaldı
Medical Park Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısı 25. dakikada Hugo Rodallega'nın golü ile Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı iki ekip de yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamazken, Bursaspor aradığı gole 87. dakikada Allano Lima ile ulaştı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.