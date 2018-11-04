Trabzon 87. dakikada yıkıldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Bursaspor 1-1 berabere kaldı

Medical Park Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk yarısı 25. dakikada Hugo Rodallega'nın golü ile Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı iki ekip de yakaladığı gol pozisyonlarından yararlanamazken, Bursaspor aradığı gole 87. dakikada Allano Lima ile ulaştı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor 16 puana, Bursaspor da 13 puana yükseldi.

Ligde gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bursasopor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.