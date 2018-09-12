Topaloğlu Kupası, Maunacıların

Türk Ocağı ile Çetinkaya, Attila Topaloğlu Anı Maçı’nda karşılaşarak, lig öncesi son durumlarını gördüler. Maçı Türk Ocağı 2 farkla kazandı

Necati KÜLAHLILAR

Eski hakemlerimizden, MHK ve Hakemler Derneği başkanlığı yapmış merhum Attila Topaloğlu, vefatının 18. yılında Türk Ocağı ile Çetinkaya arasında oynanan anı karşılaşması ile anıldı. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma ile 2000 yılında hayata gözlerini yuman, ülke futboluna büyük hizmetleri geçen değerli isim merhum Attila Topaloğlu'nun hatırası bir kez daha yadedildi. Attila Topaloğlu’nun oğlu Hasan Topaloğlu’nun çalıştırdığı Türk Ocağı ile Çetinkaya’yı karşı karşıya getiren maçın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı.

Zaman zaman gergin geçen ikinci devrede Türk Ocağı, önce Akande ile 1-0 öne geçti. Daha sonra Tom ile farkı 2'ye çıkaran Türk Ocağı, Çetinkaya'yı 2-0 mağlup ederek, lig öncesinde iyi sinyaller verdi. Maçtan sonra düzenlenen ödül töreninde ödülleri, Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu, merhumun eşi Mediha Topaloğlu ve merhumun ailesi verdi.