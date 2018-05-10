Tek hedefleri kupayı kazanmak

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde bu akşamı saat 19:15’te, Cihangir ile Mağusa Türk Gücü, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecekler. Kalabalık bir futbolsever kitlesinin izlemesi beklenen maç sonunda, her 2 takım da kupayı kaldırmayı hedefleyecek

Soydan SAKALLI

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası finalinde bu akşam saat 19:15’te, Cihangir ile Mağusa Türk Gücü, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelecekler.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda dün saat 12.00'de, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Finali maçının iki takımı Cihangir ve Mağusa Türk Gücü’nün teknik direktörleri ve kaptanlarıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan Cihangir teknik direktör Toygar Davulcu ile Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu, kupayı kazanmayı hedeflediklerini söylerlerken, kaptanlar Fırat Ersalan ile Türkkan Delideniz de kupa camialarına hediye etmek istediklerini belirttiler.

Her 2 kulübün de maça taraftar çekmek için organizasyon yapmasından dolayı tarihi bir kalabalığın maçı izlemesi beklenirken, Yenicami – Lefke kupa maçındaki seyirci rekorunun kırılması bekleniyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu da maç için özel hazırlık yaparken, tribünlerde de düzenlemeye gitti. Buna göre Mağusa Türk Gücü taraftarları, karşı kapalı tribünde oturacaklar. Cihangir kulübü taraftarları ise dağdan taraf kale arkasında yerlerini alacaklar.

Protokol tribünün yer aldığı kapalı tribünde ise davetliler, spor yazarları ve diğer futbolseverler olacak. Lefkoşa’dan taraf kale arkasına ise tarafsız seyirciler alınacak.

Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi, tüm devlet erkanına maç için davetiye gönderirken, Başbakan Tufan Erhürman’ın maçı kesin olarak izleyeceği öğrenildi. Kupaya ismi verilen merhum Tahsin Mertekçi’nin ailesinden de 6 kişi maçı protokol tribününden izleyecekler.

Mehmet Malek, Hakan Ünal ve Ferhat Tuna hakem üçlüsünün yöneteceği maçın dördüncü hakemi ise Turgay Misk olacak.