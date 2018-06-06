Tatar ismi ön planda

Çetinkaya Başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi, Çetinkaya Olağan Genel Kurulu’nda aday olmama kararı aldığını açıkladı. Çetinkaya'da başkan adaylığı için eski kulüp başkanlarından Mehmet Tatar'ın ismi ön plana çıktı

Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi, 26 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Çetinkaya Olağan Genel Kurulu’nda aday olmama kararı aldığını açıkladı. Vehbi ayrıca GAÜ'nün, Çetinkaya Spor Kulübü ile ortaklığına devam etmeyeceğini söyledi.

Vehbi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu’nun GAÜ-Çetinkaya çözüm ortaklığına devam etmeme kararı aldığını duyurdu.

Vehbi açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“15 Ağustos 2015’ten bugüne başta GAÜ Kurucu Rektörü Sn. Serhat Akpınar olmak üzere benimle yola çıkan tüm Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma, ama özellikle sonuna kadar yanımda olanlara, sevgili eşim, oğullarım ve aileme, hep destek olan tüm Çetinkaya’lılara, destek veren GAÜ Ailesine ve değerli arkadaşlarıma hem GAÜ Çetinkaya Kulübü adına hem de şahsım adına gönülden teşekkür eder, en dipte bulduğumuz bu büyük camiayı bıraktığımız noktadan daha da ileride görmek arzusuyla hepimize hayırlı olsun...”

Gündem Tatar - Kolcu

Bu arada Çetinkaya'da başkan adaylığı için eski kulüp başkanlarından Mehmet Tatar'ın ismi ön plana çıktı. Mehmet Tatar'ın kuracağı ekiple yönetime talip olması bekleniyor.

Mehmet Tatar başkanlığında oluşacak yönetimin ise teknik direktör olarak kulübün eski futbolcularından Derviş Kolcu'yu takımın başına getirme düşüncesinde oldukları öğrenildi.