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Tarih Canbulat’ta tekerrür edecek

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Mağusa Türk Gücü, 1982’de Doğan Türk Birliği’ni Canbulat Stadında 2-1’lik skorla mağlup edip 5. şampiyonluğunu kazandıktan 38 yıl sonra, 10. şampiyonluğunu da Canbulat Stadında ilan etmeye hazırlanıyor

Tarih Canbulat’ta tekerrür edecek

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği’nin 14 puan önünde 10. şampiyonluğunu bitime 4 maça kala ilan etmeyi hedefliyor.

Puan rekoru kırarak şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefleyen sarı yeşilliler, 38 yıl sonra tarihi Canbulat Stadında tarihi tekerrür ettirmeyi hedefliyor. 21 Mart 1982’de Doğan Türk Birliği’ni Canbulat Stadında 2-1’lik skorla mağlup edip 5. şampiyonluğunu kazanan Mağusa Türk Gücü bu başarıdan tam 38 yıl sonra kendi evinde yine şampiyonluk kupasını havaya kaldırma fırsatı yakaladı.
Mağusa’nın tarihi surlarında bulunan Canbulat Stadı’nda Pazar günü saat 17:45’te şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Mağusa Türk Gücü’nün, Yenicami ile saat 17:45’te başlayacak maçına taraftarların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun da şampiyonluk kupasını Canbulat Stadı’na götürmesi bekleniyor.

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