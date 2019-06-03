Tansel 3 yıl daha Kartal

Yenicami Ağdelen Kulübü başkanı Ali Vehid, Tansel Ekingen ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı

Yenicami Ağdelen Kulübü başkanı Ali Vehid, serbest transfer hakkı bulunan Tansel Ekingen ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Yenicami Ağdelen Kulübü başkanı Ali Vehid'in Tansel ile anlaşmaları sonrasında yaptığı açıklama şöyle:

"Yenicami Ağdelen Kulübü olarak, yoğun bir tempo ile sürdürdüğümüz yeni sezon planlamaları çerçevesinde, serbest transfer hakkı bulunan kaptanlarımızdan Tansel Ekingen ile 3 yıllık bir süre için daha sözleşme imzalamış bulunmaktayız.

Bizler için Tansel Ekingen ile sözleşme imzalamak bir transfer değil, Yenicami sevdasına devam etmektir. Hem yeni hocamız Özgü Bayraktar hem de yönetim kurulumuz Tansel’in kalması gerektiğinde hem fikir idi. Bizler bu düşünceler içerisindeyken, kaptanımızın da önümüzdeki sezonda bizimle devam etmek istemesi hepimiz için sevindiricidir.

Tansel Ekingen ile yaptığımız görüşmeler esnasında sadece kendi durumunu ve sözleşmesini değil, aynı zamanda tüm Yenicami camiası ve özellikle Yenicami genç kadrosu da görüşmelerimizin odak noktasında idi. Sadece bireysel başarıları değil, ayni zamanda aile bilinci ile tüm takımı ve kendisinden sonra gelen genç kadroları da düşünen kaptanımızın tutumu camiaya örnek bir davranış sergilerken, ayni zamanda güç ve güven verdi.

Yenicami camiasına hayırlısı olmasını diler, yeni sezon başarılarında Tansel Ekingen ile birlikte olmaktan mutluluk duyacağımızı bildiririz.