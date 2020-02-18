Takipçileri, MTG’ye işliyor

K-PET Süper Ligin 19. haftası geride kalırken, lider Mağusa Türk Gücü’nün takipçisi yine değişti. Farkı açan liderin en yakın takipçisi 7 puan geriden gelen Doğan Türk Birliği oldu

K-PET Süper Ligin 19. haftası geride kalırken, lider Mağusa Türk Gücü’nün takipçisi yine değişti. Farkı açan liderin en yakın takipçisi 7 puan geriden gelen Doğan Türk Birliği oldu

19. haftada 4 maçı ev sahibi takımla, 3 maçı deplasman takımları kazanırken, 1 maç da berabere tamamlandı

K-PET Süper Ligin düşme hattına Gençlik Gücü son sırada kalmaya devam ederken, Düzkaya da düşme hattında kaldı. Play out hattında ise maçlarını kazanan Hamitköy ile Gönyeli haftanın kârlıları olurken, Çetinkaya ve Binatlı haftayı mağlubiyetle kappatılar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Ebuka 26 gole ulaşırken, Peter Ebi 19, Mbah ve Kossi 16’şar golle Ebuka’yı takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Gönyeli

Gönyeli yakaladığı müthiş çıkışı bire bir rakibi Düzkaya karşısında da sürdürürken, rakibini 6 golle geçerek Play out hattında tırmanmaya devam etti

Haftanın Yıldızı: John Ebuka (Yenicami)

Yenicami’nin yıldızı John Ebuka, zorlu Lefke deplasmanında geriye düşen takımı adına 2 gol, 2 asistle oynarken, takımına penaltı kazandıran isim de oldu

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Sakallı (Hamitköy)

Ahmet Sakallı kritik Gençlik Gücü maçında yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynayan Hamitköy’e yaptığı yerinde oyuncu ve sistem değişiklikleri ile galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Evren Karademir (Merit Alsancak Yeşilova – Cihangir)

Evren Karademir büyük çekişme içerisinde geçen Merit Alsancak Yeşilova – Cihangir maçını başarıyla yönetirken, kritik anlarda da doğru kararlar üretti

Haftanın Kare Ası

Ercan (YAK)

Dani (Hamitköy)

Rasaq (DTB)

Sylla (Gönyeli)

Haftanın On Biri

Emre (Hamitköy)

Reşit (Göçmenköy)

Azat (Gönyeli)

İbrahim Güler (Hamitköy)

Mehmet Göktaş (YAK)

Mustafa Salk (MAY)

Aydın (DTB)

Arif (MTG)

Kahraman (Gönyeli)

Kenneth (Göçmenköy)

Peter Ebi (MTG)

K-PET Süper Ligde 19. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çetinkaya – Göçmenköy, 0-2

Baf Ülkü Yurdu – MTG, 2-4

Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı, 2-2

Gönyeli – Düzkaya, 6-1

Yeşilova – Cihangir, 2-1

Lefke – Yenicami, 1-4

Doğan Türk Birliği – Binatlı, 3-1

Hamitköy – Gençlik Gücü, 1-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Ligde 20. hafta programı şöyle:

21 Şubat Cuma, Saat 18:00

Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı

22 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

MTG – KK, Canbulat Stadı

Düzkaya – Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı

Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı

Göçmenköy – YAK, Atatürk Stadı

23 Şubat Pazar, Saat 14:00

TOL- MAY, Mete Adanır Stadı

Çetinkaya – BÜY, Atatürk Stadı

Binatlı – Lefke, Üner Berkalp Stadı