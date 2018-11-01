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Takımların gündemi teknik adam

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Teknik direktör belirleme gündemi olan takımlardan Esentepe, Necati Tilki ile dün anlaşırken, Merit Alsancak Yeşilova, Hüseyin Hacıömer'e (Batsi) teklif götürdü

Takımların gündemi teknik adam
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig'de teknik direktörleri ile yollarını ayıran Esentepe ile Merit Alsancak Yeşilova, yeni teknik direktörlerini belirlemek için yoğun şekilde çalışıyorlar.

Esentepe'de, Umut Bahadır başkanlığındaki yönetim kurulu, Necati Tilki ile anlaştı. Bugün Esentepe antrenmanını izleyerek futbolcularla tanışacak olan Tilki'nin yardımcılığını, İbrahim Dağman yapacak. Mağusa Türk Gücü maçında takımın başında Gökhan Kim - Barkın Arslan ikilisi olacağı için Necati Tilki'nin Esentepe mesaisi, Cihangir maçı öncesinde başlayacak.

Merit Alsancak Yeşilova'da ise Turgay Kara'dan beklediği yanıtı alamayan yönetim arayışlarını sürdürürken, deneyimli teknik adam Hüseyin Hacıömer'e (Batsi) teklif götürdü. Hüseyin Hacıömer'in de teklife sıcak baktığı öğrenilirken, kısa sürede takımın teknik direktörünün kesinleşmesi bekleniyor.

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