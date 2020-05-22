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Takımlarda kit sıkıntısı

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Futbol takımları antrenmanlara başlarlarken, birkaç takım haricinde takımlar, kit sıkıntısı nedeniyle COVİD 19 testi yaptıramadılar

Takımlarda kit sıkıntısı

Bakanlar Kurulunun futbolda antrenmanlara izin vermesi sonrasında takımlar antrenmanlara başlarlarken, birkaç takım haricinde takımlar COVİD 19 testi yapamadı.

COVİD 19 testi yaptıran Baf Ülkü Yurdu, Mağusa Türk Gücü ve Merit Alsancak Yeşilova takımları haricindeki takımlar kit sıkıntısı nedeniyle COVİD 19 testi yaptıramadılar. Bu nedenle de bazı futbolcuların rahatsızlıklarını yöneticilere aktardıkları öğrenildi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu antrenmanlar ve maçlar başlamadan önce COVİD 19 testi yaptırılması gerektiğini açıklamıştı.

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