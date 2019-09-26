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Süper Ligin yabancı futbolcular belli oldu

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Süper Ligin yabancı futbolcular belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig Yabancı Futbolcu Transfer Dönemi sona erdi. Transferin sona ermesinin ardından takımların yabancı futbolcuları da belli oldu. Takımların yabancı futbolcu tercihinde büyük çoğunluğunun Afrikalı futbolcuları tercih ettikleri dikkatleri çekerken, birt ek İranlı futbolcu Süper Lig'de mücadele edecek. Türkiye'den ise  hiçbir futbolcunun Süper Lig'de mücadele etmeyeceği gözden kaçmadı. 

K-PET Süper Ligde takımların 2019-2020 sezonunda ilk devrede kullanacağı yabancı futbolcuların listesi şöyle;

BAF ÜLKÜ YURDU           

Adeola Lanre Runsewe, Evanonya Kossi Adetu, Atanda Ogungbe                             

BİNATLI YSK       

Debola Ogunseye, Moses Ibukun Akinade, Behnam Habibi                

CİHANGİR GSK 

Ndue Mujeci, Siboniso Lungelo Mishali, Eric Agyei            

ÇETİNKAYA TSK

Adeniyi Allen Assogba, Herve Amani, Mathew Boniface           

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK             

Billy Michael, Jonathan Weston, Babacar Mbaye Diop     

 DÜZKAYA KOSK               

Augustin Gilles Binya, Ismael Kone, Christian Tchami              

 GENÇLİK GÜCÜ TSK       

Oliver Uche Sunday, Prince Boateng, Ocran Idan         

GÖÇMENKÖY İYSK          

Lawal Murtadah Oladipupo, Joseph Obidiaso, John Okoli          

 GÖNYELİ SK       

Felix Obada, Christian Chukwuka, Fosa Francis Ona            

 HAMİTKÖY ŞHSK             

John Ebuka Okoye, Oladele Oshobe, Peter Imah        

 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK  

Onyekachi Okafor, Paul Asare, Osita Obiekwe

 LEFKE TSK           

Isaac Appiah, Ikechukwu Okorie, Jerry Adirin Ikaye            

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ  

Samuel Zokou, Dinopeter Jude Airaodion, Ebimobowei Peter         

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

Emmanuel Mbah, Esosa Irogue, Fidelis Iria           

TÜRK OCAĞI LİMASOL  

Ouincy Osei, Oha Jesutekevwe, Sylla Insa             

YENİCAMİ AK    

Kaho Yannick Stephane, Junior Anthony Mfede, Serge Abaka

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