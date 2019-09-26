Süper Ligin yabancı futbolcular belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig Yabancı Futbolcu Transfer Dönemi sona erdi. Transferin sona ermesinin ardından takımların yabancı futbolcuları da belli oldu. Takımların yabancı futbolcu tercihinde büyük çoğunluğunun Afrikalı futbolcuları tercih ettikleri dikkatleri çekerken, birt ek İranlı futbolcu Süper Lig'de mücadele edecek. Türkiye'den ise hiçbir futbolcunun Süper Lig'de mücadele etmeyeceği gözden kaçmadı.

K-PET Süper Ligde takımların 2019-2020 sezonunda ilk devrede kullanacağı yabancı futbolcuların listesi şöyle;

BAF ÜLKÜ YURDU

Adeola Lanre Runsewe, Evanonya Kossi Adetu, Atanda Ogungbe

BİNATLI YSK

Debola Ogunseye, Moses Ibukun Akinade, Behnam Habibi

CİHANGİR GSK

Ndue Mujeci, Siboniso Lungelo Mishali, Eric Agyei

ÇETİNKAYA TSK

Adeniyi Allen Assogba, Herve Amani, Mathew Boniface

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

Billy Michael, Jonathan Weston, Babacar Mbaye Diop

DÜZKAYA KOSK

Augustin Gilles Binya, Ismael Kone, Christian Tchami

GENÇLİK GÜCÜ TSK

Oliver Uche Sunday, Prince Boateng, Ocran Idan

GÖÇMENKÖY İYSK

Lawal Murtadah Oladipupo, Joseph Obidiaso, John Okoli

GÖNYELİ SK

Felix Obada, Christian Chukwuka, Fosa Francis Ona

HAMİTKÖY ŞHSK

John Ebuka Okoye, Oladele Oshobe, Peter Imah

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

Onyekachi Okafor, Paul Asare, Osita Obiekwe

LEFKE TSK

Isaac Appiah, Ikechukwu Okorie, Jerry Adirin Ikaye

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Samuel Zokou, Dinopeter Jude Airaodion, Ebimobowei Peter

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

Emmanuel Mbah, Esosa Irogue, Fidelis Iria

TÜRK OCAĞI LİMASOL

Ouincy Osei, Oha Jesutekevwe, Sylla Insa

YENİCAMİ AK

Kaho Yannick Stephane, Junior Anthony Mfede, Serge Abaka