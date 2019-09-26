Süper Ligin yabancı futbolcular belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig Yabancı Futbolcu Transfer Dönemi sona erdi. Transferin sona ermesinin ardından takımların yabancı futbolcuları da belli oldu. Takımların yabancı futbolcu tercihinde büyük çoğunluğunun Afrikalı futbolcuları tercih ettikleri dikkatleri çekerken, birt ek İranlı futbolcu Süper Lig'de mücadele edecek. Türkiye'den ise hiçbir futbolcunun Süper Lig'de mücadele etmeyeceği gözden kaçmadı.
K-PET Süper Ligde takımların 2019-2020 sezonunda ilk devrede kullanacağı yabancı futbolcuların listesi şöyle;
BAF ÜLKÜ YURDU
Adeola Lanre Runsewe, Evanonya Kossi Adetu, Atanda Ogungbe
BİNATLI YSK
Debola Ogunseye, Moses Ibukun Akinade, Behnam Habibi
CİHANGİR GSK
Ndue Mujeci, Siboniso Lungelo Mishali, Eric Agyei
ÇETİNKAYA TSK
Adeniyi Allen Assogba, Herve Amani, Mathew Boniface
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK
Billy Michael, Jonathan Weston, Babacar Mbaye Diop
DÜZKAYA KOSK
Augustin Gilles Binya, Ismael Kone, Christian Tchami
GENÇLİK GÜCÜ TSK
Oliver Uche Sunday, Prince Boateng, Ocran Idan
GÖÇMENKÖY İYSK
Lawal Murtadah Oladipupo, Joseph Obidiaso, John Okoli
GÖNYELİ SK
Felix Obada, Christian Chukwuka, Fosa Francis Ona
HAMİTKÖY ŞHSK
John Ebuka Okoye, Oladele Oshobe, Peter Imah
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
Onyekachi Okafor, Paul Asare, Osita Obiekwe
LEFKE TSK
Isaac Appiah, Ikechukwu Okorie, Jerry Adirin Ikaye
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
Samuel Zokou, Dinopeter Jude Airaodion, Ebimobowei Peter
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
Emmanuel Mbah, Esosa Irogue, Fidelis Iria
TÜRK OCAĞI LİMASOL
Ouincy Osei, Oha Jesutekevwe, Sylla Insa
YENİCAMİ AK
Kaho Yannick Stephane, Junior Anthony Mfede, Serge Abaka