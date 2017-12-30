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Süper Lig’de perde olaylı kapandı

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K-PET Süper ilk devre tamamlanırken, son hafta maçlarında yaşanan olaylar ve hakem darpları, haftaya damgasını vurdu. Doğan Türk Birliği – Çetinkaya, Yalova – Mağusa Türk Gücü ve Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova maçlarında üzücü olaylar yaşandı

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Süper Lig’de perde olaylı kapandı
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K-PET Süper ilk devre tamamlanırken, son hafta maçlarında yaşanan olaylar ve hakem darpları, haftaya damgasını vurdu.

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya, Yalova – Mağusa Türk Gücü maçlarında hakemlere saldırı amaçlı olarak taraftarlar sahaya girerken Yalova – Mağusa Türk Gücü maçının hakemi Timur Bodi ile yardımcısı Ali Orcan darp edildiler. Timur Bodi başından yaralanırken, Ali Orcan beline darbe aldı. Her 2 hakem de hastaneden darp raporu olurken, suç duyurusunda bulundular. Küçük Kaymaklı – Alsancak Yeşilova maçında ise Küçük Kaymaklı sporcu sorumlusu Mehmet Topalcık ile Alsancak Yeşilova teknik direktörü Erdinç Akyulaf arasında yaşananlardan dolayı her 2 isim de sahadan atıldılar.

KAYMAKLI’DA RUSO RUHU DA KALMADI

K-Pet Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Merit Alsancak Yeşilova, Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekip Merit Alsancak Yeşilova'nın 1-0 üstünlüğünde sonuçlandı.

Merit Alsancak Yeşilova'ya galibiyeti getiren tek golü 69. dakikada Billy Mehmet kaydetti. Bu galibiyetle Merit Alsancak Yeşilova puanını 19'a yükseltirken. Küçük Kaymaklı 25 puanda kaldı.

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