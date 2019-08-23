Süper Lig Perşembe gecesi başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Ligde 2019-2020 sezonunun ilk hafta programı açıklandı.

12 Eylül Perşembe akşamı, Doğan Türk Birliği ile Göçmenköy arasında oynanacak olan gece maçıyla başlayacak olan Süper Ligin ilk haftasında 2 gece maçı oynanacak.

Sezonun ilk hafta programı şöyle:

12 Eylül Perşembe, Saat 19:00

Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı

13 Eylül Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı

14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30

Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya

15 Eylül Pazar, Saat 16:30

Hamitköy – Lefke

Gönyeli – Yenicami

Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı