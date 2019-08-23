 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
U12 Liginde başlama saatleri değişti
U12 Liginde başlama saatleri değişti
23 0
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
Kumyalı plajında, anlamlı turnuva
1 0
 
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
Kalecinin davetiyesi, kalede olur
845 0
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
Aşırı sıcaklarda çevremize dikkat edelim
6 0
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
Birilerinin kaza yapması mı bekleniyor?
24 0
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
Salamis’te survivor heyecanı yaşandı
80 0
Kaldırım işgali devam ediyor
Kaldırım işgali devam ediyor
21 0
banner82

Süper Lig Perşembe gecesi başlayacak

banner27

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Süper Ligde 2019-2020 sezonunun ilk hafta programı açıklandı.

Süper Lig Perşembe gecesi başlayacak
banner267

 

12 Eylül Perşembe akşamı, Doğan Türk Birliği ile Göçmenköy arasında oynanacak olan gece maçıyla başlayacak olan Süper Ligin ilk haftasında 2 gece maçı oynanacak.

Sezonun ilk hafta programı şöyle:

12 Eylül Perşembe, Saat 19:00

Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı

13 Eylül Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı

14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30

Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı

Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya

15 Eylül Pazar, Saat 16:30

Hamitköy – Lefke

Gönyeli – Yenicami

Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.