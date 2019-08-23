Süper Lig Perşembe gecesi başlayacak

12 Eylül Perşembe akşamı, Doğan Türk Birliği ile Göçmenköy arasında oynanacak olan gece maçıyla başlayacak olan Süper Ligin ilk haftasında 2 gece maçı oynanacak.
Sezonun ilk hafta programı şöyle:
12 Eylül Perşembe, Saat 19:00
Doğan Türk Birliği – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı
13 Eylül Cuma, Saat 19:00
Çetinkaya – Cihangir, Atatürk Stadı
14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30
Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı
Küçük Kaymaklı – Gençlik Gücü
Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya
15 Eylül Pazar, Saat 16:30
Hamitköy – Lefke
Gönyeli – Yenicami
Merit Alsancak Yeşilova – Binatlı