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Süper Lig'in skorerleri artık yok

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Spor Toto Süper Lig'de "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de sergiledikleri skorer performansla geçen sezona damga vuran futbolcular, yeni sezonda başka ülkelerde kariyerlerine devam edecek

Süper Lig'in skorerleri artık yok
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Süper Lig'de geçen sezon Fransız Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da, Brezilyalı Anderson Talisca, Beşiktaş'ta ve aynı ülkeden Giuliano Victor de Paula da Fenerbahçe'de en fazla skor üreten isimler olarak kayıtlara geçti.

Gomis geride kalan sezon sarı-kırmızılı forma altında 29 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşırken, Talisca siyah-beyazlı ekipte, Giuliano da sarı-lacivertli takımda 14'er kez topu filelerle buluşturdu.

Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'ın El Hilal, Giuliano aynı ülkeden El Nassr'a, Talisca da Çin'in Guangzhou Evergrande ekibine transfer oldu.

GOMİS REKOR KIRDI

Galatasaray'ın, El Hilal'e 6 milyon avro bonservis bedeliyle verdiği Bafetimbi Gomis, geride kalan sezonda Süper Lig'de rekor kırdı.

Sarı-kırmızılı takımın kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 33 yaşındaki Fransız futbolcu, kaydettiği 29 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Daha önceki rekor, Fenerbahçe forması altında 28 gol kaydeden Brezilyalı Alex de Souza'ya aitti.

Bafetimbi Gomis ayrıca kariyerinin en skorer sezonunu sarı-kırmızılı forma altında yaşadı.

TALİSCA İZ BIRAKTI

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta iz bıraktı.

Bonservisi Portekiz ekibi Benfica'da bulunan Talisca, Süper Lig'de geçen sezon çıktığı 33 maçta 14 kez ağları havalandırarak takımı adına en fazla skor üreten oyuncu oldu.

Talisca, 2016-2017 sezonunda da kiralık olarak oynadığı siyah-beyazlı takımda 22 lig maçında 13 gol atma başarısı göstermişti.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, haziran ayında Talisca'yı 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladı.

GİULİANO 10,5 MİLYON AVROYA GİTTİ

Fenerbahçe'de geçen sezonun en golcü futbolcusu olan Giuliano Victor de Paula, 10,5 milyon avroya El Nassr'a transfer oldu.

Brezilyalı futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli forma altında ligde 30 karşılaşmada 14 kez ağları havalandırdı.

Fenerbahçe'de geçen sezon Roberto Soldado ve Jose Fernandao, Giuliano'nun ardından dokuzar golle takımlarına en çok gol katkısı veren isimler olarak ön plana çıkmıştı.

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