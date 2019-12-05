Suiçmez’e ağır ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Disiplin Kurulu, BTM 1.Ligi maçları ile ilgili kararlar aldı.

BTM Disiplin Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

“BTM Ligi Kırmızı ve Beyaz gruplarında oynanan 4,5 ve 6. Hafta maçlarını tescil etti. 30 Kasım 2019 tarihinde, 14 Ağustos Stadında oynanan Serdarlı – İncirli maçının 62. dakikasında Serdarlı antrenörü İskender Suiçmez hakeme yönelik küfür etmesi ve ihraç edildikten sonra hakemin üzerine yürümesi ve küfüre devam etmesi maç raporlarında tespit edildi. İskender Suiçmez’e 5 maç men cezası verildi.