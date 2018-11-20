Sühat Altınışık istifa etti

Niyazi ERGÜLEN

K-PET U21 Birinci Lig’de başarılı bir sezon geçiren ve ligde dördüncü sırada yer alan Yalova U21 Takımı antrenörü Sühat Altınışık görevinden istifa etti.

Yönetim ve başkanın takıma ilgi göstermemesi sonucu görevinden istifa ettiğini açıklayan Sühat Altınışık, kulüp içinde alt yapı ile ilgili kararların, altyapı hocaları ile itişare edilmeden alınması gerekçesi ile görevi bıraktığını belirtti.

Sühat Altınışık, 8. haftada 6-1 galip geldikleri Ozanköy maçından sonra istifa ederken, yönetim kurulu, Sühat Altınışık’ın istifasını kabul etti.