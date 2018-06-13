Spor Dairesi, Esentepe'de bir ilki gerçekleştirdi

Spor Dairesi Müdürlüğü, saha zeminleriyle ilgili bir ilki gerçekleştirerek, Erdal Barut Stadı’nın ‘kikiu’ olan zeminini kurutup, Verticut Makinesi ile zemini sıyırdı

Spor Dairesi Müdürlüğü, saha zeminleriyle ilgili bir ilki gerçekleştirerek, Esentepe Erdal Barut Stadı’nın ‘kikiu’ olan zeminini iki kez ilaçlayarak kurutma yoluna gitti.

Futbolcu sağlığı açısından oldukça sakıncalı bulunan ve birçok futbolcuda diz sakatlıklarının yaşandığı ‘kikiu’ zemini yenilemeye karar veren Spor Dairesi, sahayı kurutup Verticut Makinesi ile zemin sıyırdı.

Kumlama işleminin yapıldığı sahada enine ve boyuna delme işlemleri de yapıldı. Sulama sisteminin de tamamen değiştirilerek otomatik sulama sistemine geçildiği Esentepe Erdal Barut Stadı’nda, ekim işleminin başlayacağı ve bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Esentepe’nin yeni sezona sahasında gireceği açıklandı.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu yaptığı açıklamada, yıllardır sahalarda bakım-onarım konusunda sıkıntılar yaşandığını, şikayetleri değerlendirip tespit ettikleri sorunları gidermek için KKTC genelinde yoğun tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Birçok futbol sahasında çalışma yürüttüklerini ifade eden Değirmencioğlu, atıl durumda veya yıllardır bakım-onarıma muhtaç sahalarda da çalışmalar yaptıklarını ve birçok futbol sahasının yeni sezona hazır durumda olacağını belirtti. Futbolun dışında spor salonlarında da çalışmalar yaptıklarını dile getiren Değirmencioğlu, hedeflerinin yeni dönemde yeni projeler hayata geçirmek olduğunu ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını belirtti.