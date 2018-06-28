Soyer aday olmayacak

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanlığını yürüten Kemal Soyer, bugünkü genel kurulda başkan adayı olmayacak

Son dört sezondur Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanlığını yürüten Kemal Soyer, bugünkü genel kurulda başkan adayı olmayacak. Genel kurul öncesinde Nazım Çelebi ve Serdar Sarı başkan adaylıklarını açıklamıştı.

Başka bir göreve adaylığını koyan Kemal Soyer, Veteran Ligi Sekreterliği’ne aday oldu. Başkanlık dönemini değerlendiren Kemal Soyer, 42 yıllık maziye sahip Federasyon çatısı altında faal üyelikten başlayarak, başkanlığa kadar görevler yaptığını, topluma ve gençlere hizmet etmeye çalıştığını kaydetti. Kemal Soyer, “Benim için makamın adı önemli değil. Amaç hizmet ise her şekilde yapılır” dedi.

Yeni dönemde Veteran Ligi'ne daha fazla katkıda bulunmak için çalışacağını kaydeden Soyer, Federasyonda görev yapmak isteyenlere de uyarılarda bulundu. Federasyonun İngiltere’deki Türk toplumumun en önemli kurumlarından biri olduğuna işaret eden eski Başkan, “Burada çalışmak için heyecan ister, özveri ister, zaman ister. LTTFF’de olmak toplumumuza, gençlerimize hizmet etmek demektir” diye konuştu.

Kulüp yöneticilerinin göreve gelmek isteyenleri seçerken, dikkatli davranmaları gerektiğini vurgulayan Soyer, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun iyi yönetimlerle, birlik ve beraberlik içinde nice 50 yıllara, 100 yıllara ulaşacağına inandığını kaydetti.