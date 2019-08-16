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Son şampiyonu Horozlar gagaladı

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Son şampiyonu Horozlar gagaladı
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Süper Lig’de yeni sezon Denizli’de açıldı. Sezonun ilk maçında ligin yeni takımı Denizlispor, son şampiyon Galatasaray’ı 2-0 yenmeyi başardı.

Maçın ilk golü 75. dakikada Recep Niyaz’dan geldi. Bu aynı zamanda sezonun da ilk golüydü. Uzatma dakikalarında da Rodallega farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray, Selçuk İnan ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken 43. dakikada Marcao’nun kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Sarı kırmızılılarda cezası olan teknik direktör Fatih Terim ve sakatlığı bulunan Feghouli Denizli’de yoktu.

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