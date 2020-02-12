Son şampiyon kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 yenilen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında 3-1 galip gelmesine rağmen kupaya veda etti. Bu sonuçla yarı finale yükselen taraf Akdeniz ekibi Alanyaspor oldu

Stat: Türk Telekom Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 46 Henry Onyekuru), Marcao, Mariano, Donk, Seri (Dk. 82 Jesse Sekidika), Ömer Bayram, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 82 Younes Belhanda), Adem Büyük. Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano (Dk. 63 Onur Bulut), Siopis (Dk. 66 Salih Uçan), Ceyhun, Fernandes (Dk. 60 Efecan Karaca), Bakasetas, Djalma, Bammou. Goller: Dk. 9 Emre Akbaba, Dk. 55 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 31 Bammou (Aytemiz Alanyaspor) Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, çeyrek finalde kupaya veda etti. Aytemiz Alanyaspor, 2-0'ın rövanşında İstanbul'da Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ancak deplasmanda elde ettiği gol avantajıyla tur atladı. 9. dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Emre Akbaba'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 27. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Fernandes'in soldan ortasında ceza sahası önünde son anda Aytemiz Alanyasporlu oyunculardan önce davranan Marcao, meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi. 28. dakikada Linnes'in sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 31. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Fernandes, pasını Ceyhun Gülselam'a verdi. Bu oyuncu sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Bammou, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. 49. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahası ön çizgisine yerden gönderdiği pasa Henry Onyekuru gelişine vurdu, ancak top üst direkten geri döndü. 54. dakikada Ömer Bayram'ın köşe vuruşunda Bammou ceza sahası içinde topa elle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 55. dakikada kazanılan penaltıyı Adem Büyük düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 2-1 85. dakikada sağ kanattan Younes Belhanda arka direğe doğru ortaladı. Savunma arkasına sarkan Adem Büyük topu ağlarla buluşturdu. 3-1 90+1. dakikada Efecan Karaca'nın ceza sahası içinde indirdiği topa Anastasios Bakasetas sert vurdu, Fernando Muslera son anda topa uzandı ve gole izin vermedi. Karşılaşmanın sonuna en az 8 dakika eklendi. Mücadelede başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasına karşın kupada adını yarı finale yazdırdı.