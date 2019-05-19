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Son bilet, son maça kaldı

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Ozanköy ile Hamitköy, K-PET Süper Lige terfi edecek son takım olmak için son maçta mücadele edecekler. Maçın 23 Mayıs Perşembe gecesi Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynatılması planlanıyor

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Son bilet, son maça kaldı
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K-PET Birinci Ligde Play-off mücadelesinin ikinci maçları dün oynandı. İkinci maçlar sonunda rakiplerini mağlup eden Ozanköy ile Hamitköy, K-PET Süper Lige terfi edecek son takım olmak için son maçta mücadele edecekler.

Ozanköy, Ali Özer’in yönettiği Doğancı Emek Stadındaki maçta Yalova’yı 4-2 mağlup etti. Bekir Yıldız’ın hat trick yaptığı maçta diğer gol Özcan Dağ’dan geldi. Yalova’nın gollerini Darbaz ve Çağan kaydetti.

Hamitköy, Emre Öztaşlı’nın yönettiği Cihangir Stadında karşılaştığı Akova Vuda’yı 3-1 mağlup etti. Hamitköy’ün gollerini Toykan, Muhammet ve Salih attı. Akova’nın golü Eray’dan geldi.

Alınan sonuçların ardından Ozanköy 36 puanla birinci sırada, Hamitköy ise 34 puanla ikinci sırada ikinci maçları tamamladı. İlk maçlar sonunda Süper Lige yükselme şansını yitiren Akova 26, Yalova 22 puanda kaldı.

23 Mayıs Perşembe gecesi Güzelyurt Üner Berkalp Stadında oynatılması planlanan Ozanköy ile Hamitköy arasında oynanacak olan karşılaşmanın ardından Süper Lige, Göçmenköy ve Düzkaya’nın ardından yükselecek üçüncü ve son takım belli olacak. Galibiyet ve beraberlik Ozanköy’e terfi için yetecek. Mutlak 3 puan alması gereken Hamitköy galip gelmesi halinde Süper Lige yükselecek.

K-PET 1. Lig Play-Off Puan Tablosu

1.Ozanköy     36

2.Hamitköy  34

3.Akova   26

4.Yalova  22

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