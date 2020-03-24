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Skorboarddan, "Evde kal" çağrısı

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Skorboarddan, "Evde kal" çağrısı

Spor Dairesi İskele Bölgesi çalışanları Cumhuriyet Stadı'nın skorboardunu bu kez skor bildirmek için değil "Evde kal" çağrısı için çalıştırıldı. Skorboardun çalıştırılması ile ilgili yapılan açıklamada, "İçerisinden geçtiğimiz bu sıkıntılı süreçte, İskele Cumhuriyet Stadının skorbordunu farklı bir amaç için çalıştırdık. COVID-19 virüsü illetine ve "Evde kal KKTC" çağrısına , spor camiası ve halkımızın tekrardan dikkatini çekme adına, bu süreçte bizim de bir katkımız olsun diye düşündük. İnşallah hep birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.

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