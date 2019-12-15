Sivas’ın bileği bükülmüyor

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Goiano, Emre Kılınç (Dk. 90 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 4 Coffie), Fernando (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar (Dk. 22 Zanka), Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues, Kruse (Dk. 74 Deniz Türüç), Muric
Goller: Dk. 32 Fernando, Dk. 59 Emre Kılınç, Dk. 90 7 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 85 Deniz Türüç (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Dk. 90 5 Rodrigues, Dk. 90 5 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 15. haftasında lider durumda bulunan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi evinde konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Demir Grup Sivasspor 3-1 kazandı.
Ev sahibinin gollerini 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç 90+7'de Ziya kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü ise 85. dakikada Deniz Türüç attı.
90+5. dakikada önce Rodrigues sonra Ozan Tufan direkt kırmızı kart ile takımını 9 kişi bıraktı.
Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 33 yaparak haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.