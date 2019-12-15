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Sivas’ın bileği bükülmüyor

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Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu

Sivas’ın bileği bükülmüyor

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen 

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Goiano, Emre Kılınç (Dk. 90 Kone), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 4 Coffie), Fernando (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Yatabare 

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar (Dk. 22 Zanka), Dirar, Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 63 Ferdi Kadıoğlu), Rodrigues, Kruse (Dk. 74 Deniz Türüç), Muric 

Goller: Dk. 32 Fernando, Dk. 59 Emre Kılınç, Dk. 90 7 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 85 Deniz Türüç (Fenerbahçe) 

Kırmızı kartlar: Dk. 90 5 Rodrigues, Dk. 90 5 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 15. haftasında lider durumda bulunan Demir Grup SivassporFenerbahçe'yi evinde konuk etti. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Demir Grup Sivasspor 3-1 kazandı.

Ev sahibinin gollerini 32. dakikada Fernando, 59. dakikada Emre Kılınç 90+7'de Ziya kaydetti. Fenerbahçe'nin golünü ise 85. dakikada Deniz Türüç attı.

90+5. dakikada önce Rodrigues sonra Ozan Tufan direkt kırmızı kart ile takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla DG Sivasspor  puanını 33 yaparak haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 25 puanla 5. sırada yer aldı.

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