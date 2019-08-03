 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Halil İbrahim muradına erdi
Halil İbrahim muradına erdi
3 0
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
10 0
 
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
13 0
22 0
Yemek yapmanın ufak sırları
Yemek yapmanın ufak sırları
12 0
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
17 0
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
18 0
banner82

Seyhan tekliflere açık

banner27

Seyhan tekliflere açık
banner267

Deneyimli futbolcu Seyhan Keskinel bonservisinin elinde olmasının avantajıyla gelen teklifleri değerlendirecek. Son olarak Akıncılar forması giyen sağ kanat oyuncusu Seyhan, anlaştığı Akova'nın yaşadığı sıkıntılı durumdan dolayı bu takıma gitmekten vazgeçti. BTM kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Seyhan Keskinel en kısa sürede forma giyeceği takımı belirleyecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.