Seyhan tekliflere açık

Deneyimli futbolcu Seyhan Keskinel bonservisinin elinde olmasının avantajıyla gelen teklifleri değerlendirecek. Son olarak Akıncılar forması giyen sağ kanat oyuncusu Seyhan, anlaştığı Akova'nın yaşadığı sıkıntılı durumdan dolayı bu takıma gitmekten vazgeçti. BTM kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Seyhan Keskinel en kısa sürede forma giyeceği takımı belirleyecek.