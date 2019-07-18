Yalova Spor Kulübü Başkanı Reşat Erçin, taraftarlarına çağrıda bulunurken, "Sevdamıza sahip çıkalım ve yeni sezonda Yalova’ya sahip çıkalım, açıklamasını yaparken, yeni sezonda taraftarları Tahsin Mertekci Stadına maç izlemeye davet etti

Yalova Spor Kulübü Başkanı Reşat Erçin, taraftarlarına çağrıda bulunurken, sevdamıza sahip çıkalım ve yeni sezonda Yalova’ya gönül veren herkesi takıma sahip çıkmaya davet etti.

Yalova Spor Kulübü Başkanı Reşat Erçin, Yalova’ya gönül veren 7’den 70’e herkese çağrıda bulunurken, yeni sezonda herkesi yanlarında görmek istediklerini belirtti.

Yönetim kurulu olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Erçin, Yalova Spor Kulübü’nü eski günlerine döndürmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

“ALT YAPI OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Ülkemiz futbolunda alt yapının önemine dikkat çeken Erçin, Yalova Spor Kulübü olarak alt yapıya gereken önemi bu yıldan itibaren vereceklerini söyledi. Minik takımın idmanlara başladığına dikkat çeken Erçin, “Yalova Akademi ismi altına minik takımımız idmanlarına başladı. Çocuklar geleceğimizdir” şeklinde konuştu.

Yalova Spor Kulübü’nün kurulduğu günden itibaren alt yapıya en çok önem veren kulüplerden biri olduğunu söyleyen Erçin, Yalova genç takımlarının sayısız başarı kazandığını vurguladı.

“TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

Yönetim kurulu olarak yeni sezon çalışmalarına başladıklarını dile getiren Başkan Reşat Erçin, yeni sezonda taraftar ve üye desteğinin çok önemli olduğunu belirtti. Tüm Yalovalılar'ın birlik içerisinde olması durumunda kazanamayacakları başarı olmayacağını söyleyen Erçin, günümüzün maddi sıkıntıları içerisinde ayakta durmaya ve ilerlemeye çalışan kulübün üye desteğine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Yalova Tahsin Mertekci Stadının ülkemizin en güzel statlarından biri olduğunu kaydeden Erçin, tesisleşmeye gereken önemi verdiklerini söyledi. Antrenman sahası ve stat ile çok güzel bir tesise sahip olduklarını belirten Erçin, yeni sezonda tüm taraftarları Tahsin Mertekci Stadı’na maç izlemeye devam etti. Yalova’nın değerlerine ve geleneklerine bağlı bir kulüp olduğunu söyleyen Erçin, “Yalova camiası Kıbrıs Türk futboluna sayısız değer kazandırmış ve kazandıracaktır.

Kulübümüz her zaman değerlerine sahip çıkan ve taraftarların bağlılığıyla bilinen bir kulüptür. Yeni sezonda da hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyerek Yalova’yı hak ettiği yerlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.