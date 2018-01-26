Sertoğlu'ndan veda sinyali

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri’nde, sezon sonunda görevi bırakabileceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri, 24-26 Ocak tarihleri arasında Girne'de bulunan Grand Pasha Otel'de gerçekleştiriliyor.

Açılış seremonisinde konuşan Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, bu sezon hakemlerle son kez beraber olduğunu, sezon sonunda görevi bırakabileceğini açıklarken, konuşmasının hakemlere yaptığı son konuşma olacabileceğini ifade etti.

Hasan Sertoğlu, oldukça kötü durumda aldığı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu kurumsal bir yapıya kavuşturup, oldukça ileri bir getirdi.

