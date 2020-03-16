Sertoğlu liglerin olası başlama tarihini açıkladı

Hasan Sertoğlu ülkemizde bir takım önlemler alınan Koronavirüs ile ilgili olarak açıklama yaparken, liglerin olası başlama tarihini belirtip, sağlığımızın her şeyin üzerinde olduğuna vurgu yaparak tüm takımların 27 Mart’a kadar spor aktivitelerine başlamamasını tavsiye etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu ülkemizde bir takım önlemler alınan Koronavirüs ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Liglerin olası başlama tarihini de açıklayan Hasan Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Değerli futbol ailesi… İçerisinde bulunduğumuz ve adamızda da tedbirlerinin alındığı Koronavirüs salgını ile ilgili olarak belirsizlik sürmektedir. Bu konuda ileriyi görmek ve yarın ne olacağını kestirmek sizlerin de bildiği gibi mümkün değildir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanlarımız Koronavirüs’ten dolayı korku ve endişe içerisindedir. Mevcut şartlar altında Bakanlar Kurulu’nun 27 Mart 2020 tarihine kadar aldığı bir takım önlemler vardır. Şartlar beklenildiği gibi gider ve 27 Mart 2020 sonrası herşeyin yolunda gittiğini varsayarsak futbol karşılaşmalarının en erken başlama tarihi 4-5 Nisan 2020 olarak görülmektedir. Bu süreçte sağlığımızın herşeyin üzerinde olduğunun bilincinde olmalı ve bu konuda kişisel tedbirler almalıyız. Bu bağlamda tüm takımlarımızın 27 Mart’a kadar spor aktivitelerine başlamamasını ve sporcu kardeşlerimizin sağlıklarına önem göstermelerini rica eder, saygılar sunarım."