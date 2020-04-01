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Sertoğlu: Futbolcu sözleşmeleri geri gelmelidir

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Hasan Sertoğlu, futbolcu sözleşmelerinin geri gelmesi gerektiğini açıklarken, sözleşme sisteminin gelmesinin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurul kararı isteyen bir olgu olduğuna dikkat çekti

Sertoğlu: Futbolcu sözleşmeleri geri gelmelidir

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, futbolcu sözleşmeleri ile ilgili açıklamalar yaptı.

Hasan Sertoğlu katıldığı canlı yayında futbolcu sözleşmeleri ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Futbolcu sözleşmeleri geri gelmelidir. Bunu Futbolcular Derneği yetkilileri ile yaptığım toplantıda da belirttim.

Ama bu sözleşmeler Dünyadaki olduğu gibi değil de bizim şartlarımıza uygun, kulüplerimizi ve futbolcularımızı koruyacak şekilde olmalıdır.

Ancak futbolda sözleşme sisteminin gelmesi Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurul kararı isteyen bir olgudur.”

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