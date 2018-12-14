Serileri beraber bitirdiler

Lider Mağusa Türk Gücü, Lefke ile berabere kalarak 7 haftalık galibiyet serisini sonlandırdı. 1-1'lik skor ile ise Lefke'nin 3 haftalık kazanma serisi bitti. Mağusa Türk Gücü cephesi maçta aleyhlerine verilen penaltı ve leyhlerine verilmeyen penaltı kararlarından dolayı hakem Mehmet Sezener'e büyük tepki gösterdiler

Yer: Dr. Fazıl Küçük Stadı Hakemler: Mehmet Sezener, Ömer Doğru, Halil Erdem, Canaloğlu Mağusa Türk Gücü: Yusuf, Yasin, Halil, Orhan, Yusuf Beyazi (90+6' Erdoğ), Mehmet Erol, Dinopeter, Emre (67' Adil), Arif, Halil Uçar, Uğur Lefke: Mehmet, Aykut, Rahmi, Yılmaz, Yakup (90+2' Mustafa), Mehmet Volkan, Semih (59' Deniz), Allen, Candy, Bidemi, Kasım (86' Kaan) Goller: 20' Allen (Lefke), 42' Mehmet Erol (Mağusa Türk Gücü) K-Pet Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında lider Mağusa Türk Gücü, son haftaların çıkıştaki ekibi Lefke ile 1-1 berabere kaldı. Mağusa Türk Gücü puanını 32 yaparken, Lefke 19 puana yükseldi. Allen ile ilk devrede Lefke öne geçerken, Mağusa Türk Gücü, Mehmet Erol eşitliği sağladı. Maçın uzatma bölümlerinde Lefke'nin kazandığı penaltı vuruşunda Yılmaz'ın şutunu MTG kalecisi Yusuf kurtarırken, Lefke'ye galibiyet şansı vermedi. 20' Candy'nin korner vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topa Allen vurdu. Savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 0-1 35' Dk.Yılmaz'ın korner atışında Bidemi'nin vuruşunu Yusuf çeldi. Top direğe çarparak oyun alanına döndü. 42' Dk.Arif'in sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Mehmet çeldi. Topla buluşan Mehmet Erol, skoru eşitleyen golü kaydetti: 1-1 56' Dk. Uğur, soldan son çizgiye indi ve ortaladı. Lefke savunmasından Rahmi'nin, topu uzaklaştırmak isterken vurduğu ters bir kafa ile top kornere gitti. 64' Dk.MTG atağında topu getiren Peter, sol çaprazda Uğur'a verdi. Uğur'un sert şutunda kaleci Mehmet, topu köşeden kornere çeldi. 73' Dk.Dinopeter, sağdan son çizgiye indi ve ortaladı. Topla buluşan Uğur'un kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 77' Dk.Yılmaz'ın soldan ortasında Deniz'in kafa vuruşunu kaleci Yusuf topu uçarak kurtardı. 90+4' Dk.Kaleci Yusuf ve Deniz mücadelesinde hakem Mehmet Sezener, penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Yılmaz'ın vuruşunda kaleci atışı kurtardı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.