Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktörüne kavuşuyor... Siyah beyazlılarda beklenen oldu ve Beşiktaş, Avcı'nın ayrılığı sonrası adı kulüple en çok öne çıkan isim olan Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması beklenirken anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda 2.5 yıllık olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen Sergen Yalçın kendisine sunulan teklife "Evet" dedi. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlanan 47 yaşındaki teknik adam, Çaykur Rizespor maçında takımın başında olması bekleniyor.

TARAFTAR ÇOK İSTİYORDU...

Beşiktaş taraftarları, son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında alınan yenilginin ardından Abdullah Avcı'yı istifaya davet ederken "Sergen Yalçın" lehine tezahüratta bulunmuştu.

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