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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta

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Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta

  ile yollarını ayıran , yeni teknik direktörüne kavuşuyor... Siyah beyazlılarda beklenen oldu ve Beşiktaş, Avcı'nın ayrılığı sonrası adı kulüple en çok öne çıkan isim olan  ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması beklenirken anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda 2.5 yıllık olduğu kaydedildi.

 Kulübü, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların Başkanı  ile bir araya gelen  kendisine sunulan teklife "Evet" dedi. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlanan 47 yaşındaki teknik adam,  maçında takımın başında olması bekleniyor.

TARAFTAR ÇOK İSTİYORDU...

Beşiktaş taraftarları, son Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında alınan yenilginin ardından 'yı istifaya davet ederken "Sergen Yalçın" lehine tezahüratta bulunmuştu.

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