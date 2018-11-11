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Şen olan Garava, şen ola

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Merit Alsancak Yeşilova, yeni teknik direktörü Şenol Cambulat'ın ilk maçında Gönyeli'yi 4 golle geçti. Haftalardır oynamayan Hamis'in yıldızlaştığı maçtan önce Mustafa Yaşinses'i (Gabira) kadro dışı bırakan Yeşilova, maçı kazanıp 8 puana yükseldi. Sakat Sabri'den yoksun maça çıkan Gönyeli, maçı farklı kaybetti

Şen olan Garava, şen ola
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Yer: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Sertan Alkın, Ali Akçınar

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Mustafa (Bayram), Mejdi, Memduh, Yasin (Kemal), Hamis (Burak), İlyas, Vakkas, Ulaş, Augustin, Billy Mehmet

Gönyeli: Kemal, Talat, Menteş, Eray, Kemal Varan (Mehmet Barkınay), Raif, Süleyman (Kahraman), İbrahim, Chiristian, John Okoli, Serkan (İsmet)

Goller: 29. Dk. Ve 45. Dk. (P) Hamis, 63. Dk. Burak, 73. Dk Yasin (Merit A. Yeşilova), 57. Dk. Kahraman (Gönyeli)

K-PET Süper Lig’de Merit Alsancak Yeşilova, Şenol Cambulat yönetiminde çıktığı ilk maçta Gönyeli'yi farklı mağlup ederek, haftalar sonra 3 puanla tanıştı. Gönyeli ise haftalardan sonra mağlup olarak iyi gidişini sonlandırıp, 13 puanda kaldı.

24’üncü dakikada sol kanattan Yasin’in ortasında Billy’nin kafa vuruşu kaleci Kemal’de kaldı.

28’inci dakikada sol kanattan Yasin’in pasında Hamis’in vuruşu ağlara gitti.(1-0)

43’üncü dakikada Merit Alsancak Yeşilova’nın kazandığı penaltı atışını Hamis gole çevirdi.(2-0)

57’inci dakikada soldan İbrahim’in ortasında arka direkte Kemal’in vuruşu ağlara gitti.(2-1)

64’üncü dakikada Vakkas’ın vuruşunda dönen topu tamamlayan Burak farkı tekrar ikiye çıkardı.(3-1)

74’üncü dakikada Vakkas’ın ara pasında ceza sahasına giren Yasin’in yaptığı vuruş ağlara gitti.(4-1)

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Merit Alsancak Yeşilova maçtan 4-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı.

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