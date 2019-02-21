Sarı kart cezalı sayısı patladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-20 Şubat 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı.
Oynanan maçlar sonucunda 11 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 1 yönetici/antrenör/personel ceza aldı, 27 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı. 16 Şubat 2019 - 20 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
|
KIRMIZI KART CEZALILARI
|
TAKIM
|
FUTBOLCU
|
CEZA
|
CİHANGİR GSK
|
KAHO YANNICK STEPHANE
|
1 MAÇ
|
ÇETİNKAYA TSK
|
DOĞUKAN DEMİRMAN
|
1 MAÇ
|
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|
ANILJAN JORAYEV
|
1 MAÇ
|
DEĞİRMENLİK SK
|
GENÇALİ KUMAŞ
|
1 MAÇ
|
MORMENEKŞE GB
|
NASUH GÜNGÖR
|
3 MAÇ
|
MORMENEKŞE GB
|
GÖKAY ALPÇOĞAY
|
2 MAÇ
|
MARAŞ GSK
|
EREN KANDEMİR
|
2 MAÇ
|
YALOVA SK
|
GÖKHAN TİTİZ
|
2 MAÇ
|
HAMİTKÖY ŞHSK
|
LİSANİ DİRKAN HOVARDA
|
1 MAÇ
|
ÇETİNKAYA TSK
|
GÖKHAN İNAL
|
1 MAÇ
|
GENÇLİK GÜCÜ TSK
|
MERT EFE BEBEK
|
2 MAÇ
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
FUTBOLCU TAKIM
EREN CAN ASLAN, DOĞANCI SK
CEVDET GÜRSEL ALICI, TÜRK OCAĞI LİMASOL
ERDİNÇ BÖREKÇİ, BAF ÜLKÜ YURDU
CEMİL AWWAD,AKOVA VUDA TÇB
MEHMET GÖKTAŞ, BAF ÜLKÜ YURDU
AHMET SÖNMEZ, DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
BAYRAM DAĞGÜL, KARŞIYAKA ASK
MUSA ŞANLIER, CİHANGİR GSK
SERCAN DEMİRMAN, DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
OSMAN ŞAH, HAMİTKÖY ŞHSK
MEHMET BURÇAKLI, MESARYA SK
HASAN SEDATGİL, BAF ÜLKÜ YURDU
RİFAT KANIÖZ, GÖÇMENKÖY İYSK
BERKE ZORBA, YONPAŞ DUMLUPINAR
BERHAN ÇELME, AKOVA VUDA TÇB
ÖMER ATILGAN, CİHANGİR GSK
GÖKÇAN KAMIŞ, ÇANAKKALE TSK
İBRAHİM OKUR, AKOVA VUDA TÇB
MUHAMMET M.KIRMIZIYÜZ, L. GENÇLER BİRLİĞİ
ENVER E.ÇAĞLAYAN, KARŞIYAKA ASK
MUSTAFA CİNTAY, DEĞİRMENLİK SK
RECEP ARKOL, ÇETİNKAYA TSK
OKAN ULU, GÖNYELİ SK
HASAN ÇAKIR,KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
YAŞAR GÜNDEŞ GİRNE HALK EVİ
MİCHAEL MAHMUT ÇAYIRCI HAMİTKÖY ŞHSK
ELVIS SAKYI L. GENÇLER BİRLİĞİ