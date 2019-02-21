Sarı kart cezalı sayısı patladı

Disiplin Kurulu, oynanan maçlarının ardından verilen cezaları açıklarken, sarı kart cezalısı futbolcu sayısında adeta patlama yaşandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-20 Şubat 2019 tarihinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig ve Digitech U15 Ligi maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı.

Oynanan maçlar sonucunda 11 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken, 1 yönetici/antrenör/personel ceza aldı, 27 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı. 16 Şubat 2019 - 20 Şubat 2019 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

KIRMIZI KART CEZALILARI TAKIM FUTBOLCU CEZA CİHANGİR GSK KAHO YANNICK STEPHANE 1 MAÇ ÇETİNKAYA TSK DOĞUKAN DEMİRMAN 1 MAÇ MAĞUSA TÜRK GÜCÜ ANILJAN JORAYEV 1 MAÇ DEĞİRMENLİK SK GENÇALİ KUMAŞ 1 MAÇ MORMENEKŞE GB NASUH GÜNGÖR 3 MAÇ MORMENEKŞE GB GÖKAY ALPÇOĞAY 2 MAÇ MARAŞ GSK EREN KANDEMİR 2 MAÇ YALOVA SK GÖKHAN TİTİZ 2 MAÇ HAMİTKÖY ŞHSK LİSANİ DİRKAN HOVARDA 1 MAÇ ÇETİNKAYA TSK GÖKHAN İNAL 1 MAÇ GENÇLİK GÜCÜ TSK MERT EFE BEBEK 2 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

FUTBOLCU TAKIM

EREN CAN ASLAN, DOĞANCI SK

CEVDET GÜRSEL ALICI, TÜRK OCAĞI LİMASOL

ERDİNÇ BÖREKÇİ, BAF ÜLKÜ YURDU

CEMİL AWWAD,AKOVA VUDA TÇB

MEHMET GÖKTAŞ, BAF ÜLKÜ YURDU

AHMET SÖNMEZ, DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

BAYRAM DAĞGÜL, KARŞIYAKA ASK

MUSA ŞANLIER, CİHANGİR GSK

SERCAN DEMİRMAN, DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

OSMAN ŞAH, HAMİTKÖY ŞHSK

MEHMET BURÇAKLI, MESARYA SK

HASAN SEDATGİL, BAF ÜLKÜ YURDU

RİFAT KANIÖZ, GÖÇMENKÖY İYSK

BERKE ZORBA, YONPAŞ DUMLUPINAR

BERHAN ÇELME, AKOVA VUDA TÇB

ÖMER ATILGAN, CİHANGİR GSK

GÖKÇAN KAMIŞ, ÇANAKKALE TSK

İBRAHİM OKUR, AKOVA VUDA TÇB

MUHAMMET M.KIRMIZIYÜZ, L. GENÇLER BİRLİĞİ

ENVER E.ÇAĞLAYAN, KARŞIYAKA ASK

MUSTAFA CİNTAY, DEĞİRMENLİK SK

RECEP ARKOL, ÇETİNKAYA TSK

OKAN ULU, GÖNYELİ SK

HASAN ÇAKIR,KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

YAŞAR GÜNDEŞ GİRNE HALK EVİ

MİCHAEL MAHMUT ÇAYIRCI HAMİTKÖY ŞHSK

ELVIS SAKYI L. GENÇLER BİRLİĞİ