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Sapanca mesaisi sürüyor

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KTFF Merkez Hakem Kurulu, Sakarya’da düzenlenen Yaz Semineri’ne katıldı

Sapanca mesaisi sürüyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (KTFF MHK), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Sakarya’da düzenlenen TFF MHK Yaz Semineri’ne katıldı. Seminere KTFF MHK adına MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, MHK üyesi ve Eğitim Sorumlusu Derviş Atakan, Üst Klasman hakemi Kerem Eran ve A Klasman hakemi Mustafa Öztugay katılım gösterdi. Seminer boyunca KTFF MHK yöneticileri ve hakemler, TFF hakemleri ile birlikte çeşitli eğitimler görecek ve yeni bilgiler edinecek. Sakarya’da NG Güral Sapanca Hotel’de organize edilen seminerin ardından heyet 4 Ağustos 2018’de adaya dönecek.

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