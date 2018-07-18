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Sami Yahat, Binatlı'da

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Sami Yahat, Binatlı'da
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Necati KÜLAHLILAR

Binatlı'da Softa Çayanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilk transferine imza atarken, Sami Yahat'ı kadrosuna kattı.

Mağusa Türk Gücü'nden transfer edilen golcü futbolcu Sami Yahat, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu lokalinde attığı imza ile bir diğer sarı yeşilli kulüp olan Binatlı'ya transfer oldu. Sami Yahat'ın imza töreninde Binatlı kulüp başkanı Softa Çayanoğlu da yer aldı.

Sami Yahat geçtiğimiz sezon Mağusa Türk Gücü'nde hazırlık döneminde yaşadığı sakatlıktan sonra forma giyememiş ve sezonu yetiştiği kulüp olan Mormenekşe'de tamamlamıştı.

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