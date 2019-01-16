Salim, kanadına döndü

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig’de ilk devreyi lider tamamlayan, ikinci devrede ise şampiyonluğu hedefleyecek olan Göçmenköy, antrenör Nazım Aktunç yönetiminde çalışmalarını sürdürürken, yeni transferler ve eski futbolcularını takıma döndürüp, takımın kadrosunu genişletip, güçlendiriyor.

Göçmenköy, bir süredir futbola ara vermiş olan, ancak takımla çalışan deneyimli sol ayak Salim Tayançlı’yı, yeniden kadroya kattı. Salim Tayançlı, Göçmenköy’ün Bostancı Bağcıl ile geçtiğimiz gün 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında sol kanatta başarıyla oynadı.