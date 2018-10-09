Salamina’nın 10 numarası Deniz

NEA Salamina takımında oynayan Deniz Lokmanoğlu, 10 sırt numaralı forması ile takımın en önemli ismi olarak ön plana çıkarken, Kıbrıslı Rum takım arkadaşları Deniz için, “Tartışmasız NEA Salamina’nın en iyisi” ifadelerini kullanıyorlar

Güney Kıbrıs Birinci Lig takımlarından NEA Salamina’nın U17 Takımı’nda oynayan Deniz Lokmanoğlu, 10 sırt numaralı forması ile takımın en önemli ismi olarak ön plana çıkıyor. Mağusa Türk gücü alt yapısından yetişen Deniz Lokmanoğlu, NEA Salamina’nın U17 Takımı’nda futbol yaşantısını sürdürürken, fotoğrafının altına yorum yapan Kıbrıslı Rum takım arkadaşları, “Tartışmasız NEA Salamina’nın en iyisi” ifadelerini kullandı. Bu arada Mağusa Türk Gücü ile NEA Salamina, Stelios Filantropi Vakfı ve Peace and Sport’un desteğiyle, Nisan ayında Pile’de büyük bir organizasyona imza atıp dostluk maçı yaparak, ada geneline birliktelik ve barış mesajı verecekler.