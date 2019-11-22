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Sakallı: Hamitköylüler stada gelsinler

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Sakallı: Hamitköylüler stada gelsinler

İsa TABAK

K-PET Süper Ligde 11. Haftada bugün Saat 14:30’da Osman Özpaşa’nın yöneteceği maçta Esat Erdoğmuş Stadında Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek olanHamitköy, maçta galibiyeti hedefliyor.

Hamitköy teknik adamı Ahmet Sakallı maç öncesinde yaptığı açıklamada Hamitköylüler’in işi gücü bırakarak maç için stada gelip, takımı desteklemelerini istedi.

Maça mutlak 3 puan için çıkacaklarını belirten Ahmet Sakallı, taraftarların da verecekleri destekle işlerinin kolaylaşacağına dikkat çekti. Mert, kaptan Halil İbrahim ve Mehmet Çiçen’den yoksun olacaklarını söyleyen Ahmet Sakallı, buna rağmen forma giyecek tüm futbolcularına güvendiğini ve hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti.

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