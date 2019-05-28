Sadrazam Kayalar’ın savunması kaya gibi

BTM İkinci Lig Üçüncü Grupta iddialı bir kadroyla sezona giren ve ilk devre boyunca çok iyi bir performans Sadrazam Kayalar, savunması ile dikkat çekti.

İlk devre boyunca çok iyi bir performans sergileyen Sadrazam Kayalar, devreyi namağlup lider tamamlarken, 5 maçta 4 galibiyet – 1 beraberlikle tamamladı.

Sadece Kalkanlı ile golsüz berabere kalan Sadrazam Kayalar ilk devre boyunca kalesinde gol görmedi. Sadrazam Kayalar, 6 grup içerisinde ilk devrede kalesinde gol görmeyen tek takım olurken, kaleci Emrah Özer de yaptığı kurtarışlarla bu başarıda büyük rol oynadı.