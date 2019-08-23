Sadıkoğlu 61 numarayı giydi

1461 İskele Trabzon Spor Kulübü Başkanı Tayfun Köksal, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek Sadıkoğlu’na soyadının yer aldığı 61 numaralı formayı da takdim etti

İskele’nin başarılı takımlarından 1461 İskele Trabzon Spor Kulübü, BTM Birinci Lige iddialı hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon aldığı başarılı sonuçların ardından bir üst lige yükselen takım adına Kulüp Başkanı Tayfun Köksal, maddi ve manevi desteklerinden ötürü İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti. Köksal ziyaretin anısına Başkan Sadıkoğlu’nun soyadının yer aldığı 61 numaralı formayı da Başkan’a takdim etti.

Özellikle çocukları spora teşvik eden, boş zamanlarını değerlendirmeleri için alternatif sunan kulüp yeni yönetimiyle başarıdan başarıya koşuyor. Geçtiğimiz yıl üst üste aldıkları galibiyetlerle bir üst lige yükselen 1461 İskele Trabzon Spor Kulübü Başkanı Tayfun Köksal da bu başarıda katkısı olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu bir kez daha ziyaret etti. Yeni dönemde de işbirliklerinin devam etmesini temenni eden Köksal, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, üzerinde Sadıkoğlu yazılı 61 numaralı formayı hediye etti.

Bu anlamlı hediyeden ötürü Tayfun Köksal öncülüğündeki 1461 İskele Trabzon Spor Kulübü’ne teşekkür eden İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kulüplere katkılarının devam edeceğini söyledi.

1461 İskele Trabzon Spor Kulübü Başkanı Tayfun Köksal’a İskele Belediyesi’ni ziyaretinde

Sporcu Sorumlusu Poyraz Dinç eşlik etti.