Sadıklar ve Kenneth imzaladı

K-PET Süper Lig'in son şampiyonu Yenicami, daha önce prensipte anlaştığı Hüseyin Sadıklar ve Kenneth'i resmen kadrosuna kattı. Hüseyin Sadıklar ve Kenneth, başkan Hüseyin Metinser ile birlikte KTFF'ye giderek, kendilerini yeniden Yenicami futbolcusu yapan imzaları attılar.