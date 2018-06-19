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Rusya kayıpsız ilerliyor

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Rusya, Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Suudi Arabistan karşısında 5-0'lık skorla turnuvaya 3 puanla başlayan Rusya, Mısır'ı da 3-1'lik skorla yenerek yoluna kayıpsız devam etti

Rusya kayıpsız ilerliyor
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2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya ikinci maçında Afrika temsilcisi Mısır'ı konuk etti.
Saint Petersburg Stadı'nda Paraguaylı hakem Enrique Caceres'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Rusya ikinci yarı ard arda 3 gol bulurken, Mısır karşılaşmanın hakemi Caceres'ın, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurarak verdiği penaltı ile farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi Rusya sahadan 3-1 üstün ayrıldı.
Rusya'ya galibiyeti getiren golleri; 47. dakikada Ahmed Fathy kendi kalesine, 59. dakikada Denis Cheryshev ve 62. dakikada Artem Dzyuba    attı. Mısır'ın tek sayısını ise 73. dakikada Mohamed Salah kaydetti.
Bu sonuçla Rusya 6 puana yükseldi. Mısır ise kupada henüz puanla tanışamadı.

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