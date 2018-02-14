Real Madrid, PSG'yi son dakikalarda vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, Fransız temsilcisi PSG'yi konuk etti.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele 3-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile tamamlandı.
Konuk ekip Paris Saint-Germain mücadelenin 33'üncü dakikasında Adrien Rabiot ile 1-0 öne geçti.
Real Madrid bu gole 45'inci dakikada Cristiano Ronaldo ile karşılık verdi.1-1
İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Ev sahibi ekip 83'üncü dakikada Ronaldo va 86'da Marcelo ile durumu 3-1'e getirdi.
Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu maçın rövanşı 6 Mart Salı günü Fransa'da oynanacak.