banner107
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva
11 0
26 0
City deplasmanda şov yaptı
City deplasmanda şov yaptı
38 0
Kürsüye ambargo
Kürsüye ambargo
400 0
26 0
31 0
9 0
17 0
banner82
banner147

Real Madrid, PSG'yi son dakikalarda vurdu

banner27

Real Madrid, PSG'yi son dakikalarda vurdu
banner137

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, Fransız temsilcisi PSG'yi konuk etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadele 3-1 Real Madrid'in üstünlüğü ile tamamlandı. 

Konuk ekip Paris Saint-Germain mücadelenin 33'üncü dakikasında Adrien Rabiot ile 1-0 öne geçti.

Real Madrid bu gole 45'inci dakikada Cristiano Ronaldo ile karşılık verdi.1-1

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Ev sahibi ekip 83'üncü dakikada Ronaldo va 86'da Marcelo ile durumu 3-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. 

Bu maçın rövanşı 6 Mart Salı günü Fransa'da oynanacak. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.