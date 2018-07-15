Pulyacılar, Karaşahin' E emanet

Soydan SAKALLI

Yeni sezonda K-PET Birinci Lig'de mücadele edecek olan Yeni Boğaziçi'nde bugün yapılan genel kurulda kulüp başkanlığına Mehmet Karaşahin getirildi. Kulüpler Birliği başkanı Kemal Köseoğlu'nun divan başkanlığını yaptığı genel kurulda tek başkan adayı olan bir dönemin önemli golcüsü Mehmet Karaşahin, üyelerin alkışları arasında oy birliği ile başkanlığa getirildi. Genel kurula katılan Londra Yeni Boğaziçi kulüp başkanı Erdoğan Baca, kulüp olarak Yeni Boğaziçi kulübü ve başkan Mehmet Karaşahin'in yanında olacaklarını söyledi.