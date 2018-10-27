Puan kaçar

Dumlupınar, Ozanköy deplasmanında öne geçmesine rağmen, golcüsü Turgut Kaçar’ın burnunun kırılarak oyundan alınmasından sonra rakibine mağlup oldu. Ozanköy, üst üste ikinci galibiyetini alıp çıkışını sürdürdü

Yer: Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Emine Yarkın, Recep Yamuk

Ozanköy: Feyyaz, Hasan, Ali, Saydam(Yulian), Nedim, Bekir, Murat(Hasan Basri), Muhammed, Aksel, Murat Besli, Mustafa

Yonpaş Dumlupınar: Onurhan, Turgut(Olcay), Emir, Berke, Hüseyin, Mustafa(Yıldıray), İsmail, Can, Mert, Burak, Ender(Eray)

K-PET Birinci Lig’de zirveyi hedefleyen Dumlupınar, Ozanköy deplasmanında öne geçmesine rağmen, maçı kaybetti. Golcüsü Turgut Kaçar’ın burnunun kırılarak oyundan alınmasından sonra rakibinin atak geliştirmesine engel olamayan Dumlupınar karşısında Ozanköy, maçı kazanarak, üst grubun içerisine dahil oldu.

Maçın ilk devresinde Dumlupınar, deplasmanda oynamasına rağmen oyunda daha etkili taraf oldu. Özellikle Turgut ile etkili olan konuk ekip bu futbolcunun dakika 41’deki golüyle, ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Dumlupınar ikinci devreye de etkili başlarken, Ozanköy 60’dan sonra oyunu dengelemeyi başardı. 70. dakikada ise takım arkadaşının darbesi ile burnu kırılan Turgut’un oyuna devam edemesi sonrasında Ozanköy etkisini artırdı.

Maçın 67. dakikasında hakem Emre Öztaşlı’nın doğru penaltı kararı sonrasında Saydam skoru eştiledi. 1-1

Maçın 82. dakikasında ise Saydam uzak mesafeden çektiği şutla maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 2-1