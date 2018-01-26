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Perdeyi Dayı açacak

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K-Pet Ligler'inde ikinci devre bu akşam K-Pet Süper Lig'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Yenicami - Mağusa Türk Gücü maçı ile başlayacak. İkinci devrenin açılış maçını Fehim Dayı yönetecek

Perdeyi Dayı açacak
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26 Ocak Cuma:
K-Pet Süper Lig
Saat 18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Mağusa Türk Gücü (Fehim Dayı)
27 Ocak Cumartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 14.30 Cihangir Stadı: Cihangir-Türk Ocağı (Serhan Şimşek)
Saat 14.30 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-GAÜ Çetinkaya (Osman Özpaşa)
Saat 14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Doğan Türk Birliği-Merit A.Yeşilova (Kerem Eran)
K-Pet Birinci Lig
Saat 14.30 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Esentepe (Emre Öztaşlı)
Saat 14.30 Göçmenköy Stadı: Göçmenköy-Girne Halk Evi (Hüseyin Eyyüpler)
Saat 14.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale-Bostancı Bağcıl (Turgay Misk)
Saat 14.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Kaya Mehmetçik (Evren Karademir)
Saat 14.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Doğancı (Hüseyin Özkan)
28 Ocak Pazar:
K-Pet Süper Lig
Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı (Ali Özer)
Saat 14.30 Yeni Boğaziçi Osman E. Mehmet Stadı: Yeni Boğaziçi-Lefke (Mehmet Sezener)
Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Yalova-Gençler Birliği (Mehmet Malek)
K-Pet Birinci Lig
Saat 14.30 Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Hamitköy (Serkan Durmaz)
Saat 14.30 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Değirmenlik (Hasan Eriş)
Saat 14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Maraş (Hakan Muhtaroğlu)
29 Ocak Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Baf Ülkü Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)
 

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